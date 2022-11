Morre Jason David Frank, ator de Power Rangers

Jason David Frank, ator e lutador de MMA que era conhecido pelo personagem Tommy, o Ranger Verde de Power Rangers, morreu no sábado, 19, aos 49 anos. A notícia da morte de Jason foi revelada por Mike Bronzoulis, treinador do ex-ranger. Frank se despediu do amigo em um post no Facebook:

“RIP meu irmão de outra mãe Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos, rezo para que Deus os ajude neste momento difícil”.

Além de Bronzoulis, outros amigos do ator também começaram a prestar homenagens em redes sociais, se despedindo do ator e lutador.



O falecimento do ator ainda não foi confirmado oficialmente pela família, mas um de seus agentes confirmou a notícia ao site IGN. A causa e os detalhes da morte de Jason David Frank ainda são desconhecidos.

Frank se tornou famoso por atuar como o Power Ranger Verde na primeira temporada da série Myght Morphin Power Rangers, a primeira a vir ao Ocidente. Posteriormente, o ator também viveu o papel do Ranger Branco. Jason também retornou em outras temporadas da série, como em Power Rangers: Zeo e Power Rangers: Turbo (Ranger Vermelho), e Power Rangers: Dino Trovão (Ranger Preto). No filme reboot de Power Rangers em 2017, o ator também teve participação especial. Na última década, o ator se dedicou à sua carreira em artes marciais, participando de lutas de MMA e construindo uma marca de itens esportivos.