Morre primeiro homem do mundo a fazer transplante de rim de porco | A TARDE

Richard Slayman, primeiro humano a receber um transplante de um rim de porco geneticamente modificado morreu. O anúncio da morte de Rick, como era carinhosamente conhecido por profissionais de saúde e familiares, foi feito pelo Hospital Geral de Massachusetts, em Boston (EUA), onde o procedimento foi realizado, neste sábado, 11.

Em um comunicado feito no perfil do hospital, foi informado que não há indicação de que a morte de Rick, de 62 anos, tenha sido por causa do transplante. “Nossa família está profundamente triste com o falecimento repentino de nosso amado Rick, mas fica muito consolado saber que ele inspirou tantos. Milhões de pessoas em todo o mundo conheceram a história de Rick. Sentimo-nos – e ainda nos sentimos – confortados pelo otimismo que ele proporcionava aos pacientes que aguardavam desesperadamente por um transplante”, declarou a família do paciente em publicação feita pelo hospital.

“Para nós, Rick era um homem de bom coração, com um senso de humor perspicaz e extremamente dedicado à família, aos amigos e aos colegas de trabalho. Somos extremamente gratos à sua equipe de atendimento no Massachusetts General Hospital e no Mass General Brigham, especialmente ao Dr. Williams, ao Dr. Seus enormes esforços liderando o xenotransplante deram à nossa família mais sete semanas com Rick, e nossas memórias feitas durante esse período permanecerão em nossas mentes e corações”, continua.

A nota ainda diz que um dos motivos de Rick se submeter ao procedimento foi para “dar esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver”. Ainda reforça que ele conseguiu concluir seu objetivo. “Seu legado inspirará pacientes, pesquisadores e profissionais de saúde em todos os lugares. Nossa família pede privacidade respeitosa enquanto nos lembramos da bela alma de nosso amado Rick.”

Em nota, o hospital lamentou a morte do paciente. “A equipe de transplante do Mass General está profundamente triste com o falecimento repentino do Sr. Rick Slayman. Não temos indicação de que tenha sido resultado de seu recente transplante. Slayman será sempre visto como um farol de esperança para inúmeros pacientes transplantados em todo o mundo e estamos profundamente gratos pela sua confiança e vontade de avançar no campo do xenotransplante. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e entes queridos do Sr. Slayman, pois eles se lembram de uma pessoa extraordinária cuja generosidade e bondade tocaram todos que o conheceram.”

Rick optou pelo procedimento experimental porque tinha poucas opções. Além disso, estava tendo dificuldades com a diálise por causa de problemas com seus vasos sanguíneos e enfrentava uma longa espera por um rim.



