Motorista aparece dirigindo em audiência sobre suspensão da carteira | A TARDE

Um julgamento, que durou pouco menos de três minutos, resultou na prisão de um homem de Washington, nos Estados Unidos.

Ele apareceu na audiência virtual que pedia o fim da suspensão de sua licença de dirigir dirigindo um veículo.

O réu ligou a câmera de dentro do carro, e o juiz, Cedric Simpson, incrédulo, perguntou se ele estava dirigindo. O homem respondeu que estava estacionando no consultório de seu médico e já falaria com eles.

A audiência havia sido marcada para o motorista se explicar e para a Justiça decidir sobre seu caso.

Ao perceber a situação, o juiz Simpson revogou a fiança de Harris e ordenou que ele se entregasse à prisão de Washtenaw County no mesmo dia.

O juiz declarou que o homem não recuperaria sua carteira de motorista e deveria cumprir a pena por dirigir sem habilitação.

Segundo o Dailymail, em Michigan, a pena por dirigir sem habilitação inclui uma multa de 500 dólares (R$ 2.600) e até 93 dias de prisão.

Em caso de reincidência, a multa pode chegar a 1.000 dólares (R$ 5.200) e a pena de prisão pode ser de até um ano. "Não sei porque ele faria isso", comentou o juiz, desacreditado com a atitude de Harris.

Confira o vídeo.

