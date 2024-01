Mudanças climáticas podem causar 14,5 milhões de mortes até 2050 | A TARDE

As mudanças climáticas devem causar 14,5 milhões de mortes até 2025. É o que aponta documento do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça.

Além disso, a análise projeta uma perda econômica de US$ 12,5 trilhões devido aos desastres naturais agravados pelas mudanças do clima. Com os custos adicionais para o sistema de saúde, o valor passaria para US$ 1 trilhão.

Entre os fenômenos climáticos analisados estão: inundações, secas, ondas de calor, tempestades tropicais, incêndios e aumento do nível do mar. As inundações, o maior risco de mortalidade segundo o documento, podem causar 8,5 milhões de mortes até 2050.

A seca fica em segundo em lugar em risco de morte, com previsão de 3,2 milhões de mortes. Já as ondas de calor, ou seja, longos períodos de temperaturas elevadas e umidade, representam o maior custo em termos econômicos, com uma estimativa de US$ 7,1 trilhões perdidos devido à perda de produtividade.