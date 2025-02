Mulher branca faz fertilização in vitro com doador branco e filho nasce negro

Ela afirma que notou que o bebê não havia se desenvolvido a partir de um de seus óvulos fertilizados no momento do nascimento - Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil

Uma mulher branca que fez fertilização in vitro com doador branco recebeu uma surpresa. Ela deu à luz um bebê negro na Geórgia, nos EUA. Após notar que o filho é negro, Krystena Murray resolveu processar na terça-feira, 18, a clínica de fertilidade por "erro" cometido no procedimento.

O menino saudável nasceu em dezembro de 2023. Ela afirma que notou que o bebê não havia se desenvolvido a partir de um de seus óvulos fertilizados no momento do nascimento, quando olhou para o filho.

Ao procurar a clínica, a mulher descobriu que os médicos haviam implantado o embrião de outra paciente em seu útero. Mesmo com o cenário, Krystena Murray escolheu criar o menino.

No entanto, em nova reviravolta, ela perdeu a guarda da criança. A clínica de fertilidade localizou e notificou os pais biológicos da criança, que exigiram a custódia.

Por acreditar que não poderia vencer a batalha judicial, a mulher entregou o menino, quando ele ainda tinha 5 meses de vida. Com isso, junto ao processo pelo erro da clínica, ela acrescentou o sofrimento causado pelos desdobramentos da situação. O caso será avaliado por um tribunal de justiça.