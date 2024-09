Mulher compra luminária online e recebe surpresa ‘gostosa'

- Foto: Reprodução/TikTok

Só que já foi enganado por um anúncio online vai entender o que a jovem Neta Murphy passou. A estadunidense viralizou nas redes sociais após compartilhar a “luminária” em formato de croissant, que na verdade era a própria sobremesa coberta por resina.

No vídeo publicado no TikTok nesta segunda-feira, 2, Murphy conta que desconfiou do verdadeiro material utilizado para produzir a suposta luminária ao deixar o presente no quarto e perceber que formigas se aculumaram perto do objeto.

“Cheguei em casa do trabalho e encontrei centenas de formigas embaixo da luminária. Pensei: 'Por que diabos formigas iriam querer um croissant falso?”, relatou.

De acordo com a jovem, as formigas conseguiram fazer um buraco no croissant e, então, ela mordeu para atestar o material utilizado na luminária. Neta percebeu que realmente se tratava de uma massa verdadeira.

Apesar de ser incomum nos EUA ou absurdamente estranha no Brasil, a ideia de cobrir alimentos com resina é corriqueira em alguns países asiáticos. A artista Yukiko Morita explicou que criar luminárias como a de Neta Murphy é uma forma de reciclar pães "rejeitados de padarias".

A estadunidense retirou o vídeo do ar após receber uma série de críticas sobre ter mordido a resina da luminária. O item também foi removido da plataforma de vendas online.