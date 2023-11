Mulher diz que casamento fortaleceu após amamentar o marido | A TARDE

Imagem ilustrativa de casal | Foto: Divulgação | Pexels

Uma mulher norte-americana disse que o casamento ficou mais "forte" após começar a amamentar o marido no ano de 2016. De acordo com o site Kidspot, a ideia inicial era que o homem ajudasse a esposa com o excesso de produção de leite. No entanto, os dois perceberam que o vínculo criado a partir da amamentação era bom para a relação.



“Quando meu filho mais velho, Troy, que agora tem 7 anos, estava mamando, fiz um cruzeiro com Alexander”, comentou Rachel Bailey, de 30 anos. “No entanto, esqueci minha bomba de tirar leite e fiquei muito abarrotada por dois dias. Eu estava com muitas dores e com medo de pegar uma infecção, então decidimos que meu marido tentaria beber o leite para me aliviar”, contou.



Em um primeiro momento, Rachel e Alexander reconheceram que a decisão soava estranha para muita gente, mas optaram por continuar mesmo assim. “Porém, assim que fizemos isso, percebemos que tudo estava perfeitamente bem”, compartilhou.

Moradora do estado da Flórida (EUA), Rachel é mãe de três filhos. Quando a norte-americana engravidou novamente, pela segunda e terceira vez, dos filhos mais novos, Aria, 6, e Matthew, 2, ela também voltou a amamentar o marido — no café da manhã, no almoço e no jantar.

Apesar disso, Rachel garante que os filhos são alimentados primeiro, antes de permitir que Alexander receba o restante do leite. “É um assunto meio tabu, mas queríamos compartilhar isso porque não achamos que é algo ruim e não temos vergonha. Foi um alívio instantâneo quando Alexander me ajudou e isso me impediu de sentir dor”, afirmou.

O que começou como uma ajuda se transformou em um vínculo emocional. “Adoro amamentá-lo, porque isso permite que a gente passe bons momentos juntos. Definitivamente, foi algo que nos aproximou como casal”, pontuou.



O gosto

Embora o gosto fosse diferente do leite normal, Rachel entendia que estava oferecendo ao marido muitos nutrientes, além de achar que era um momento de qualidade que eles passavam juntos.

“Percebemos que não havia nada de errado em eu amamentá-lo e que seria realmente bom para ele, já que é muito nutritivo”, revelou. Ela, então, continuou: “Ele não ficou resfriado por dois anos depois que começou a beber meu leite e muitas pessoas disseram que sua pele também estava muito melhor. Ele acabou adorando o sabor do meu leite materno e agora até prefere ao leite de vaca.”