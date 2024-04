Mulher é presa após deixar filhos sozinhos enquanto estava em cruzeiro | A TARDE

Lakesha Woods, uma mulher de 29 anos foi presa no Texas (EUA) sob suspeita de deixar os filhos de 6 e 8 anos, durante seis dias em casa sozinhos, enquanto passava a semana em um cruzeiro. Woods foi presa na quinta-feira, 11. A informação foi divulgada pelo site americano de notícias Fox News.

Woods foi autuada no Centro de Detenção do Condado de Harris, um dia após voltar de viagem. A fiança da mulher foi fixada em 25 mil dólares, equivalente a R$ 128 mil.

Segundo o Portal Uol, a delegacia da cidade recebeu uma ligação anônima informando sobre o caso. Quando entraram no apartamento, os policiais encontraram as crianças, que informaram que a mãe estava em um cruzeiro.

Os agentes da polícia acionaram os paramédicos e os serviços de proteção à criança. Os irmãos estão bem e sob os cuidados de um familiar. No entanto, a polícia ainda apura se a mãe embarcou no dia 4 de abril e só voltou para casa no dia 10.