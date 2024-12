Mulher é presa após se vangloriar de crime nas redes sociais

- Foto: Reprodução

Uma mulher que roubou uma van nos Estados Unidos foi presa após admitir o crime nas redes sociais. “Roubei um carro hoje! Algo que nunca pensei em fazer. Estou pirando com isso”, escreveu Vanessa Guerra, 30 anos.

A polícia descobriu que a postagem foi feita no mesmo dia em que um homem procurou a polícia para relatar que sua Ford Freestar 2004 havia sido roubada.

Leia também:

>> China descobre enorme depósito de ouro que pode valer R$ 498 bilhões

>> Joe Biden concede perdão presidencial a seu filho

>> Fifa reconhece esforço da Arábia em direitos para receber Copa de 2034

A van, avaliada em aproximadamente US$ 2mil (cerca de R$12 mil), foi vendida mais tarde como sucata a um ferro-velho no condado vizinho de Blue Earth.

Durante a investigação do caso, um oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Brown localizou o perfil da jovem com a respectiva publicação.

Esse não foi o único crime que a mulher cometeu. Ela já foi acusada por receptação de propriedade roubada e furto. Além disso, foi condenada por dirigir com a carteira suspensa. Após breve passagem na cadeia, saiu em liberdade condicional e recebeu multa de US$ 354 (cerca de R$2,1 mil).