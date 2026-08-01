Mulher é retirada de avião após orar em voz alta antes da decolagem

Uma passageira foi retirada de um avião da Alaska Airlines após realizar uma oração em voz alta durante o embarque de um voo que sairia de San Diego com destino à Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na quinta-feira, 30.

Segundo a companhia aérea, outros passageiros relataram incômodo com a situação e acionaram a tripulação. Diante das reclamações, a equipe solicitou que a mulher deixasse a aeronave.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada à revista People, a Alaska Airlines informou que a decisão foi tomada por motivos de segurança. "Nossa equipe foi chamada após passageiros reclamarem do barulho. Pedimos que ela desembarcasse por questões de segurança", informou a empresa.

Passageira relata a situação

A passageira, identificada como Whitney Lynn, usou as redes sociais para relatar sua versão dos fatos. Em vídeos publicados no Instagram, ela afirmou que foi retirada do voo por estar pregando sobre Jesus.

As imagens divulgadas por Whitney mostram o momento em que ela fala em voz alta aos demais passageiros. Quando um funcionário informa que ela precisaria sair do avião "pela sua própria segurança", a mulher responde que não compreende "como a palavra de Jesus pode não ser segura".

Após deixar a aeronave, Whitney voltou a publicar nas redes sociais. Em uma das postagens, ela aparece ao lado de agentes de segurança do aeroporto e afirma que eles "aceitaram Jesus", acrescentando que continuaria orando por eles.