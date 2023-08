Mulher morre nos EUA após beber 2 litros de água em 20 minutos

Uma mulher americana, identificada como Ashley Summers, de 35 anos, morreu depois de tomar quatro garrafas de 500 ml de água em 20 minutos, e sofrer uma intoxicação.

Os dois litros que a mulher tomou correspondem à indicação média de ingestão de água para um dia. De acordo com familiares, o exagero era para conter sintomas de uma insolação, conforme o jornal Metrópoles.

Ashley teria desmaiado e foi levada ao hospital pela família, mas não conseguiu recuperar a consciência. A americana passou o feriado de 4 de julho, Independência dos EUA, em um lago com a família e sentiu tonturas e dor de cabeça depois da exposição ao sol.

Como estava com sede, ingeriu grande quantidade de água. De acordo com médicos que a atenderam, ela sofreu uma hiponatremia, intoxicação que leva as células a não conseguirem funcionar normalmente por ausência de sódio.