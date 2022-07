Mulheres podem ter sido drogadas em festa do partido do governo alemão

Pelo menos 9 mulheres podem ter sido drogadas durante uma festa do Partido Social Democrata (SPD), do governo da Alemanha, com a presença do chanceler Olaf Scholz, na última quarta-feira, 6. O SPD confirmou as denúncias neste sábado, 9, e considerou o caso chocante.



A suspeita é de que, para dopar as mulheres, tenham sido utilizadas substâncias geralmente psicotrópicas, como benzodiazepínicos. A chamada “droga do amor” aqui no Brasil é conhecida como “Boa noite, Cinderela”, que deixa a vítima completamente inconsciente no momento do abuso sexual.

A polícia alemã informou que apura um caso de lesões corporais graves envolvendo uma mulher de 21 anos. Ela fez exames médicos, registrou uma queixa e contou aos policiais que se sentiu mal, enjoada e tonta, embora não tenha consumido bebidas alcoólicas durante a festa.

A chefe do partido, Katja Mast, disse numa rede social que aconselha “todos os envolvidos a apresentarem uma queixa". Apesar de até agora o escândalo envolver nove vítimas, Mast confirmou que possam ter mais casos ainda não identificados.

O evento ocorreu na chancelaria e reuniu quase mil pessoas, que só puderam entrar com convite.

Ano passado, a polícia registrou 22 casos de agressão com esse tipo de substância em Berlim, segundo a imprensa local.