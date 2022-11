Mundo alcança marca de 8 bilhões de habitantes

O planeta alcançou nesta terça-feira, 15, a incrível marca de oito bilhões de habitantes. Há 11 anos, eram sete bilhões. A marca foi divulgada pelo site de estatística Worldometer. Para se ter uma ideia, apenas este ano nasceram 116,7 milhões de pessoas.

O Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, publicou um artigo de opinião em que atribuiu o novo recorde conquistado no mundo aos avanços científicos e à melhoria na alimentação, saúde pública e saneamento.

Ele destacou, no entanto, os prejuízos causados pela desigualdade e alertou que o planeta tem "um número recorde de pessoas à procura de oportunidades".

De acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, atualizado em julho de 2022, a China é o país com maior população, com seus mais de 1,4 bilhão de habitantes, seguida pela Índia, com 1,3 bilhão de pessoas. Juntos, somente esses dois países têm cerca de 25% da população mundial. O Brasil, com 217 milhões de habitantes, é o mais populoso da América Latina e o sétimo no mundo.