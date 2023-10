Musa do Onlyfans é convocada para a guerra entre Israel e Hamas | A TARDE

A influenciadora israelense Natalia Fadeev, conhecida pelo conteúdo no Onlyfans e cosplays, foi convocada pela Força de Defesa de Israel (IDF) para se juntar às tropas locais.

“Isso não é uma guerra, é um crime contra a humanidade! As coisas que testemunhei estão me mantendo acordada à noite, coisas horríveis estão acontecendo, ouvimos histórias semelhantes às histórias de sobreviventes do Holocausto. Gaza tornou-se um terreno fértil para extremistas, eles estão sedentos de sangue”, escreveu ela em um post no Instagram.

Natalia afirmou ainda que é preciso destruir o Hamas e que “esse grupo não tem nada a contribuir para a humanidade”. “Eles podem realmente ser a causa do início da 3ª Guerra Mundial. Não quero imaginar onde mais isso poderia nos levar”, finalizou.

Reservista da IDF, Natalia é conhecida pelos cosplays de personagens, como Barbie, Cammy White e D.Va Bunny.

Israel está em guerra contra o Hamas após os ataques do grupo no último sábado, 7, que provocaram mais de 1,7 mil mortes.