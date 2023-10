Museu do Louvre é evacuado após suspeita de bomba | A TARDE

Quem tentou visitar o Museu do Louvre neste sábado, 14, não teve acesso ao local. O maior museu do mundo fechou as portas excepcionalmente ao meio-dia “por questões de segurança”, em um contexto de alerta máximo contra terrorismo na França, após ataque islâmico na sexta-feira, 13, no norte do país.

De acordo com a porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize, o Louvre foi evacuado após ameaça de bomba. Os pedestres não puderam se aproximar da famosa pirâmide de vidro. Ruas do entorno do museu também foram fechadas.

Na noite da última sexta-feira, 13, a França elevou o nível de alerta no país para “emergência atentado”, o mais alto, que permite a mobilização excepcional de meios, já que um jovem assassinou um professor, na manhã da sexta, em um liceu de Arras. O ato foi descrito como “terrorismo islâmico” pelo presidente da República, Emmanuel Macron.

Sendo assim, o Eliseu anunciou a mobilização de 7 mil soldados neste sábado em todo o território nacional. Os soldados “vão estar mobilizados até a próxima segunda-feira, 16, e até nova ordem”, afirmou o Eliseu. Os franceses temem que o conflito entre o Hamas e Israel afete a França.