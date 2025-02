Namorada profissional ganha dinheiro e presentes em troca de companhia

Ruby Jade - Foto: Reprodução

Ruby Jade, uma jovem de 24 anos de Brisbane, Austrália, se apresenta como uma "namorada profissional". A atividade incomum transformou-a em influenciadora digital, com milhares de seguidores interessados em suas experiências e orientações para quem deseja seguir o mesmo caminho.

A estratégia, segundo ela, é simples: identificar "o local certo na hora certa". Ruby frequenta ambientes com alta concentração de solteiros, especialmente homens com mais de 50 anos e boa condição financeira. A partir daí, ela cria oportunidades para iniciar conversas. Sua proposta é clara: oferecer companhia sem envolvimento físico, além de gestos como segurar as mãos, em troca de jantares requintados e presentes.

"Eu ofereço o romantismo de um primeiro encontro, algo que parece fora de moda atualmente, mesmo que seja algo encenado. No final, os dois lados saem ganhando", explicou Ruby em uma de suas postagens.

Para se destacar nessa atividade, ela destaca a importância de ser comunicativa e agradável. Recentemente, em uma publicação no TikTok, Ruby mostrou uma lista de presentes obtidos durante um encontro em um evento para solteiros com mais de 50 anos. A lista incluía roupas e produtos de beleza adquiridos em uma ida ao shopping com um homem que conheceu no local.

"Ele comprou tudo porque eu pedi, e isso foi parte do acordo para o encontro. Eu deixei claro que não haveria sexo, apenas uma boa refeição e compras. Ele aceitou com entusiasmo", contou Ruby, que também mantém um perfil em uma plataforma adulta.

Alguns homens chegam a gastar até o equivalente a R$ 4.500 em uma única noite com Ruby. Joias, flores e lingeries estão entre os itens mais comuns. Segundo a influenciadora, as lingeries que ganha muitas vezes sequer são usadas com os homens que a presenteiam.

Ela ressalta que muitos deles estão interessados apenas em viver a ilusão de um encontro romântico e em se exibir socialmente ao seu lado. "Eu não vou a encontros se não houver garantia de um jantar, flores, transporte e uma ida às compras", afirmou.