"Não podemos tolerar o ódio", diz Biden sobre ataque a boate gay

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque com arma de fogo em uma boate LGBTQIA+ que deixou cinco mortos e 18 feridos em Colorado Springs, nos EUA.

"A violência das armas de fogo continua a ter um impacto devastador e particular na comunidade LGBTQIA+ no nosso país e as ameaças de violência estão aumentando", disse Biden.

"Precisamos eliminar as desigualdades que contribuem com a violência contra a comunidade LGBTQIA+. Não podemos e não devemos tolerar o ódio", concluiu o presidente.

Segundo a polícia local,o autor do ataque se chama Anderson Lee Aldrich e tem 22 anos e foi um dos mortos.

Segundo o capitão dos bombeiros, Mike Smaldino, 11 ambulâncias foram ao local. Pamela Castro, em coletiva, afirmou que os trabalhos ainda não têm horário para terminar. "Vamos ficar aqui por muitas, muitas horas".