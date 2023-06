Nasa pode ter encontrado indícios de vida extraterrestre em Saturno

O telescópio da NASA, James Webb, detectou uma enorme nuvem de vapor d'água em uma das luas de Saturno- de mais de 9 mil quilômetros –, saindo do polo sul de Enceladus, uma pequena lua do planeta. Segundo o The Guardian, tal descoberta pode ser um indício de que há vida extraterrestre no local.

Enceladus é descrita como um mundo oceânico porque abriga um ambiente profundo de água salgada sob uma crosta externa gelada e libera vapor d'água no espaço.

“Ficamos realmente impressionados com o quão grande e extenso ela era. Não sabíamos o que esperar.”, disse Geronimo Villanueva, cientista planetário do Goddard Space Flight Center, da NASA.

Medições feitas pelo telescópio mostram que a sexta maior lua de Saturno estava perdendo 300 kg de água por segundo na pluma, o suficiente para encher uma piscina olímpica em algumas horas.

Ainsa segundo a publicação, por enquanto, ainda é impossível afirmar se o oceano líquido da lua é ou não o lar de vida, embora os pesquisadores tenham dito que local “atende aos critérios” para isso. Em dezembro do ano passado, especialistas revelaram que o oceano contém fósforo, um elemento fundamental para a formação de vida, que é usado para construir DNA e RNA.