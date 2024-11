Nasa projeta helicóptero autônomo para pousar em Marte

Nova aeronave será capaz de cortar a atmosfera de Marte em alta velocidade - Foto: Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Com a aposentadoria do helicóptero Ingenuity em janeiro, após completar 72 voos bem-sucedidos na superfície de Marte, a NASA iniciou os testes de um novo drone robótico para explorar o planeta vermelho. De acordo com a revista científica New Scientist, a nova aeronave será capaz de cortar a atmosfera de Marte em alta velocidade antes de pousar sozinha e percorrer vários quilômetros por dia, transportando equipamentos científicos.

Em entrevista à publicação, Theodore (Teddy) Tzanetos, supervisor do Ingenuity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, revelou detalhes do novo helicóptero, denominado Chopper.

De acordo com a CNN, o Chopper será um drone de seis lâminas, pesando 35 quilos – 20 vezes mais do que o Ingenuity. Ele terá autonomia para percorrer até 3 quilômetros por sol (um dia marciano, com 24h40min) e poderá carregar até 5 quilos de carga científica.

Como funcionará o novo helicóptero?

Ao contrário do Ingenuity, que chegou a Marte a bordo do rover Perseverance, o Chopper será capaz de pousar diretamente na superfície do planeta a partir da órbita, sem a necessidade de apoio externo.

A aeronave será equipada com um jetpack — um dispositivo motorizado projetado para gerar impulso, desacelerar e controlar o pouso ao adentrar a atmosfera marciana.

Além disso, o Chopper será capaz de pousar de forma totalmente autônoma, sem a necessidade de selecionar cuidadosamente o ponto de entrada na atmosfera. Isso permite uma redução tanto na massa do veículo de lançamento quanto do próprio drone, resultando em maior eficiência no consumo de combustível.