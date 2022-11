Navio em formato de tartaruga promete abrigar 60 mil acomodações

Uma cidade flutuante, projeto ambicioso e inovador idealizado em 2009, começa a ganhar forma. Com 550 metros de comprimento e em forma de tartaruga, o teraiate Pangeos pode sair do papel muito em breve.

A Lazzarini Design, marca italiana que já apresentou diversos conceitos de navios futuristas como embarcações que voam sobre a água ou ainda enormes iates com garagem para carros, já imaginou até um estaleiro de 390 mil m² que seria utilizado para construir e abrigar o teraiate de 610 metros de largura na Arábia Saudita.

O modelo, pensado como uma espécie cidade flutuante, pode oferecer até 60 mil acomodações e abriga em sua estrutura um portão que permite que outros iates entrem no Pangeos e aproveitem suas instalações, que vão desde resorts, apartamentos, até clubes e praias artificiais.

O teraiate foi projetado para navegar com nove motores elétricos. A energia produzida seria suficiente para se mover por até 5 nós (9 km/h). Parece pouco, mas visto as dimensões e o peso do empreendimento, mais veloz do que isso seria inconcebível.