Neta de Mandela que mostrava rotina contra o câncer morre aos 43 anos

Neta do líder sul-africano da luta anti-apartheid Nelson Mandela, Zoleka Mandela morreu aos 43 anos, após anos de tratamento contra um câncer, informou a família nesta terça-feira, 26.

Conhecida por ter detalhado sua longa batalha contra a doença, a autora foi internada na segunda no hospital como parte de seu tratamento contínuo, explicou um porta-voz da família.

"Zoleka faleceu... rodeada de amigos e familiares", disse Zwelabo Mandela.

Ela era filha da caçula de Mandela, Zindzi Mandela, e de seu primeiro marido, Zwelibanzi Hlongwane.

A família disse que exames recentes revelaram progresso “significativo” no câncer, que afetou quadril, fígado, pulmão, pélvis, cérebro e medula espinhal.

"Lamentamos a perda de uma querida neta de mamãe Winnie e Madiba", escreveu a Fundação Nelson Mandela nas redes sociais, usando o nome pelo qual o ganhador do Prêmio Nobel da Paz era carinhosamente conhecido.

"O seu trabalho na sensibilização para a prevenção do câncer e o seu compromisso inabalável em acabar com o estigma que rodeia a doença continuarão a nos inspirar".