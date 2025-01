Netanyahu cobra lista dos reféns para cumprir cessar-fogo

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cobrou do Hamas a divulgação da lista com o nome dos reféns que devem ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo, previsto para este domingo, 20. O líder israelense ameaçou não cumprir o acordo caso a exigência não seja atendida.

Leia mais

>> Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hamas

>> Lula celebra anúncio de cessar-fogo na Faixa de Gaza

“Não avançaremos com a implementação do acordo até recebermos a lista dos abduzidos a serem libertados, conforme acordado. Israel não tolerará violações no acordo. A única responsabilidade recai sobre o Hamas”, diz um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu neste sábado, 18.

Na primeira das três fases do cessar-fogo, 33 pessoas sequestradas pelo Hamas em outubro de 2023 serão devolvidas para Israel. Em troca, cerca de mil palestinos presos por forças israelenses vão ser liberados de prisões no país comandado por Netanyahu.

Até o momento, no entanto, o Hamas ainda não divulgou a lista com o nome dos reféns que devem ser liberados. A estimativa é de que 97 pessoas, entre mortos e vivos, ainda estejam na Faixa de Gaza.