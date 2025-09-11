Menu
GUERRA

Netanyahu: "Não haverá Estado palestino; este lugar nos pertence"

Primeiro-ministro israelense faz declaração em evento sobre expansão de assentamento na Cisjordânia

AFP

Por AFP

11/09/2025 - 15:33 h
Primeiro-ministro israelense fez declaração em evento
Primeiro-ministro israelense fez declaração em evento

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta quinta-feira, 11, que “não há Estado palestino”, durante a conferência de assinatura de um grande projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada.

“Cumpriremos a nossa promessa: não haverá Estado palestino; este lugar nos pertence”, declarou Netanyahu durante o evento em Maale Adumim, um assentamento israelense no leste de Jerusalém, e transmitido ao vivo por seu gabinete.

“Preservaremos a nossa herança, a nossa terra e a nossa segurança (...) Vamos dobrar a população da cidade”, acrescentou.

Israel aprovou, no mês passado, um projeto-chave para a construção de 3.400 residências na Cisjordânia, denunciado pela ONU e vários dirigentes estrangeiros, pois dividiria este território territorial em dois, comprometendo a continuidade territorial de um futuro Estado palestino.

O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, uma figura de extrema direita, pediu para acelerar sua aplicação e adesão à Cisjordânia, em resposta aos anúncios de vários países sobre sua intenção de assumir um Estado palestino.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou energicamente esta decisão, enquanto a Autoridade Palestina denunciou uma nova etapa de “anexação progressiva da Cisjordânia”.

Contexto histórico e atual do conflito

Fora de Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, cerca de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, juntamente com cerca de 500.000 israelenses instalados em colônias que a ONU considera ilegais, segundo o direito internacional.

A colonização da Cisjordânia foi mantida durante todos os governos israelenses desde 1967, tanto de esquerda quanto de direita, e se intensificou desde o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas contra Israel.

