Noivo de professora que abusou de menino de 11 anos adia casamento | A TARDE

O noivo de uma professora de Wisconsin (EUA), que foi presa após abusar sexualmente de aluno de 11 anos, que está na 5ª série do ensino fundamental, cancelou o casamento. A informação foi confirmada por um dos amigos do rapaz ao "NY Post".

Madison Bergmann e seu noivo, Sam Hickman, deveriam se casar em 27 de julho, mas a revelação do caso de abuso interrompeu qualquer plano de prosseguimento da cerimônia. "Foi adiado indefinidamente", disse o amigo de Sam, que pediu anonimato.

"E provavelmente não vai acontecer. Sam está realmente arrasado e com o coração partido. Ele está envergonhado. Ele não merecia isso. Todo mundo está chateado", acrescentou o rapaz.

A professora foi presa depois que os pais da vítima encontraram mensagens de texto entre os dois, de acordo com os documentos da acusação.

"Ele disse ter sido uma merda ela tê-lo traído com um garoto [...] Ele está realmente muito machucado. Não está falando muito sobre isso, apenas tipo 'Isso é uma merda'. Ele ainda está em choque. Não só porque ela o traiu, mas o traiu com um menino", finalizou o amigo.

O pai do menino procurou a direção do colégio River Crest Elementary School com impressões das conversas entre o filho e Madison, o que levou a uma investigação.

Publicações relacionadas