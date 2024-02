Nome mais forte contra Trump desiste da eleição: “Todos contra Biden" | A TARDE

Tido como o nome mais forte dentro do Republicano para confrontar Donald Trump nas primárias que vão definir o candidato do partido à Presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis desistiu de sua pré-candidatura para apoiar o ex-chefe de Estado, que tem conseguido vitórias importantes.



"Trump é superior ao atual presidente, Joe Biden. Isso está claro. Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano, e vou cumprir esse compromisso. Ele tem meu apoio porque não podemos voltar à velha guarda republicana do passado", disse Ron DeSantis em vídeo publicado na rede social “X”.

A pouco mais de nove meses da eleição, a única outra pré-candidatura que concorre com Trump no Republicano é a da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.