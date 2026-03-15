Notebook de brasileira desaparecida na Inglaterra é encontrado

- Foto: Polícia de Essex/Reprodução

O notebook da psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, que está desaparecida desde o dia 3 de março no Reino Unido, foi encontrado junto à capa protetora (case) da jovem pela polícia do condado de Essex.

A informação foi confirmada por familiares e por uma amiga da brasileira. Segundo relatos, o computador teria sido localizado durante buscas realizadas em áreas de campo próximas à cidade costeira de Brightlingsea, local onde Vitória foi vista antes de desaparecer após embarcar em um barco.

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De acordo com a família, o notebook e a case estavam próximos da bolsa da psicóloga. Inicialmente, parentes informaram que os objetos teriam sido encontrados no dia 9 de março, mas a polícia britânica divulgou posteriormente que a descoberta ocorreu no sábado, 14.

Apesar do achado, itens considerados essenciais para a investigação continuam desaparecidos, como o:

passaporte;

celular;

cartões bancários da brasileira.

Investigação no Brasil também avança

No Brasil, a Justiça do Ceará autorizou a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Vitória para auxiliar nas investigações. A decisão foi tomada após pedido da família, com parecer favorável do Ministério Público do Ceará.

Para amigos e familiares que participam das buscas, a localização do computador levanta uma nova hipótese: a possibilidade de que a própria psicóloga tenha deixado o equipamento para trás propositalmente, carregando apenas objetos essenciais nos bolsos da jaqueta para facilitar sua locomoção.

Familiares organizam buscas e mobilizam comunidade

Nos últimos dias, parentes e amigos da brasileira passaram a participar ativamente das buscas na região. Equipes foram divididas para percorrer áreas e conversar com moradores em localidades como Stoney Hills, Burnham-on-Crouch, Tillingham e Southminster.

Além disso, a comunidade brasileira em Southend-on-Sea foi mobilizada para colocar bandeiras do Brasil nas janelas de casas e estabelecimentos, criando possíveis pontos de referência caso Vitória apareça e precise pedir ajuda.

A família também aguarda os resultados de exames de DNA em materiais encontrados recentemente durante as buscas, incluindo lencinhos umedecidos que podem ajudar a identificar novos vestígios.

Desaparecimento mobiliza buscas internacionais

Natural de Fortaleza, Vitória está fora do Brasil desde janeiro. Antes de chegar ao Reino Unido, ela participou de um congresso e de cursos acadêmicos no Marrocos.

Na Inglaterra, a psicóloga estava hospedada na casa de uma amiga brasileira enquanto colaborava em um projeto de pesquisa na Universidade de Essex, localizada em Colchester, cerca de 90 quilômetros de Londres.

No dia do desaparecimento, as duas almoçaram juntas nas proximidades da universidade e combinaram de se encontrar novamente no final da tarde. No entanto, Vitória não retornou nem deu mais notícias.

A amiga relatou que a psicóloga não estava bem emocionalmente antes do desaparecimento.

Itamaraty acompanha o caso

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres.

Segundo o órgão, autoridades consulares mantêm contato com a polícia britânica e com a família da psicóloga, prestando assistência no que for necessário. O ministério destacou que não divulga detalhes de casos individuais por questões de privacidade.