Nove mortos e 23 feridos em ataque violento a uma mina de ouro no Peru | A TARDE

Pelo menos nove trabalhadores morreram e 23 ficaram feridos em um ataque a uma mina de ouro no norte do Peru, onde sete suspeitos foram detidos, informaram na noite de sábado, 2, o Ministério do Interior e os meios de comunicação locais.

As autoridades indicaram que os eventos ocorreram quando "um grupo de criminosos armados invadiu as instalações da mina Poderosa, na província de Pataz, enfrentando de forma violenta a segurança interna da empresa".

Entre os falecidos, estão sete vigilantes que tentaram impedir o ataque e dois mineiros, que perderam a vida quando os invasores lançaram explosivos na galeria da mina, informou a polícia.

A princípio, a polícia relatou 15 feridos, mas os meios de comunicação locais com correspondentes na região apontaram 23 pessoas.

Durante a invasão armada, que durou cerca de dez horas, os agressores fizeram quatro trabalhadores reféns, os quais foram posteriormente libertados pelos sequestradores durante a fuga.

A polícia capturou sete agressores, enquanto outros, em quantidade indeterminada, fugiram do local antes que as autoridades retomassem o controle.

A prefeita da região de La Libertad, onde está localizada a província de Pataz, Carolina Velasco, relacionou os agressores aos mineradores ilegais de ouro, em declarações à rádio RPP.

As autoridades investigam a motivação do ataque, uma vez que não foi relatado roubo de dinheiro, de acordo com a imprensa.

A principal pista é a de um conflito entre a empresa mineradora Poderosa e os mineradores ilegais.