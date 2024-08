Nove pessoas da mesma família morrem em capotamento

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nove membros de uma mesma família, incluindo seis crianças, morreram quando um veículo capotou em um canal na Flórida. De acordo com as autoridades locais, apenas um passageiro sobreviveu e está internado.

O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira, 5 e o veículo foi encontrado virado de cabeça para baixo, com apenas as rodas visíveis, informou o capitão Tom Reyes, do Palm Beach County Fire Rescue.

De acordo com o relatório do acidente, entre as vítimas fatais incluíam seis crianças, uma menina de 1 ano, um menino de 3 anos, dois meninos de 5 anos, um menino de 8 anos e um menino de 14 anos

Além delas, três mulheres de 21, 30 anos e a motorista de 56 anos também perderam a vida. A família estava na Flórida para comemorar o aniversário de 80 anos de um parente.

Segundo o escritório do xerife do Condado de Palm Beach, quatro vítimas foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis pessoas foram levadas a um hospital local, incluindo duas por helicóptero.