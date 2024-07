Novo vídeo mostra foguete chinês sendo lançado por engano

No vídeo, é possível ver que o foguete liga os propulsores e cerca de um segundo depois uma explosão ocorre - Foto: Reprodução

Um novo vídeo divulgado na rede social chinesa Weibo mostra o exato momento em que o foguete chinês Tialong-3, da empresa comercial Space Pioneer, é lançado por engano da plataforma em que deveria fazer um teste estático no último domingo, 30.

No vídeo, é possível ver que o foguete liga os propulsores e cerca de um segundo depois uma explosão ocorre na sessão dos motores. O caso aconteceu em uma área montanhosa da cidade de Gongyi, na região central da China.

FOGUETE CHINÊS ESCAPANDO DE TESTE EM NOVAS IMAGENS!



Um vídeo gravado de drone mostra o voo não intencional do Tianlong 3 da Space Pioneer, mostrando a burrada que fizeram nos últimos dias.

Juntando com outras imagens do pad, é possível supor que um pedaço do corpo do foguete foi… pic.twitter.com/XJd8RKRPzv — Pedro Pallotta - Space Orbit (@PallottaPedro) July 3, 2024

Segundo a empresa, o foguete caiu em uma "área segura", sem residências ou estradas, e não houve relatos de vítimas. A teoria mais provável é que as abraçadeiras que deveriam segurar o foguete na plataforma tenham se rompido, liberando a subida descontrolada do veículo.



"A destruição da ligação estrutural entre o corpo do foguete e a plataforma de teste resultou no desprendimento do primeiro estágio do foguete da plataforma de lançamento", disse a Space Pioneer, também conhecida como Beijing Tianbing Technology.

"Após a decolagem, o computador de bordo foi desligado automaticamente, e o foguete caiu nas montanhas profundas a 1,5 quilômetros a sudoeste da plataforma de teste. O corpo do foguete caiu na montanha e se desintegrou."

Em filmagens feitas pela população local é possível ver o primeiro estágio do foguete de nove motores ser acionado, e, subitamente, levantar voo, até parar — aparentemente desligando os motores — e cair horizontalmente nas montanhas.

A ideia da Space Pioneer é usar o Tialong-3 para construir uma a rede de internet via satélite da China, comparável à Starlink, da SpaceX. Segundo a Space Pioneer, o desempenho do produto do foguete é comparável ao Falcon 9 da SpaceX, acrescentando que ele será capaz de lançar o foguete mais de 30 vezes por ano após o primeiro voo bem-sucedido do foguete.

Em abril de 2023, a empresa lançou com sucesso seu foguete Tianlong-2, tornando-se a primeira operadora de lançamentos comerciais da China a enviar um foguete de carga líquida ao espaço e colocá-lo em órbita com sucesso, segundo a mídia estatal.