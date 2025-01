Novos ataques israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza

Pelo menos 70 palestinos morreram durante ataque a áreas residenciais de Gaza - Foto: Pixabay | hosnysalah

Neste sábado, 4, ataques militares israelenses na Faixa de Gaza resultaram na morte de pelo menos 70 pessoas, conforme informado por médicos palestinos. Esses bombardeios ocorrem em meio a esforços de mediadores para estabelecer um cessar-fogo que ponha fim ao conflito de 15 meses na região.

Um dos ataques atingiu a residência da família Al-Ghoula, na Cidade de Gaza, causando a morte de 17 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Testemunhas relataram que a casa foi completamente destruída durante a madrugada, e equipes de resgate ainda procuram por sobreviventes entre os escombros.

Outro bombardeio na Cidade de Gaza resultou na morte de cinco pessoas, com a possibilidade de mais vítimas soterradas. Além disso, ataques em Jabalia, no norte de Gaza, e próximo a Deir Al-Balah, na região central, causaram a morte de pelo menos seis palestinos.

As forças armadas israelenses informaram que continuam suas operações em Beit Hanoun, no norte do enclave, onde atuam há três meses e destruíram um complexo militar utilizado pelo Hamas. Até o momento, não houve comentários sobre os ataques às residências civis.