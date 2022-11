Novos bombardeios atingem Kiev em meio a neve e preocupa autoridades

A manhã desta quinta-feira, 17, em Kiev, na Ucrânia, começou com alarme de ataque aéreo e as primeiras manifestações da chegada do inverno. A capital do país registrou neve fresca em vários pontos, antecipando o período mais frio do ano e levantando preocupações a respeito da capacidade de enfrentar baixas temperaturas durante a guerra.

Diante das dificuldades de manter condições básicas no país, as autoridades ucranianas estão trabalhando para restaurar a energia e evitar que a população sofra com o frio. Segundo o governo ucraniano, a Rússia iniciou nesta semana o bombardeio mais pesado contra infraestrutura civil da guerra, que já acontece há nove meses.

Nesta quinta-feira, tropas russas voltaram a lançar mísseis contra instalações de energia da Ucrânia. As explosões aconteceram em cidades como Odesa, Kiev, Dnipro e Zaporizhzhia. Autoridades afirmaram que duas pessoas morreram.

Segundo informações da estatal de energia Naftogaz, instalações de gás no leste da Ucrânia foram danificadas ou destruídas. A fábrica de defesa Pivdenmash, em Dnipro, foi atingida.

Os ataques russos estão concentrados em locais fundamentais para o funcionamento dos aquecedores na Ucrânia. Desde o início da guerra, cidades como Kiev estão sofrendo com apagões de energia, falta de água e desabastecimento de suprimentos básicos.