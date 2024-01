Número de mortos após terremoto no Japão sobe para 64 | A TARDE

O número de mortos no terremoto que atingiu o Centro-Oeste do Japão subiu para 64, segundo informações divulgadas por autoridades do país. Equipes de socorro afirmaram que o clima estava desfavorável para o resgate das vítimas.

As estradas estão danificadas ou bloqueadas pela queda de árvores. As autoridades pedem cautela devido às fortes chuvas que afetam o país nos últimos dias. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta sobre possibilidade de deslizamentos de terra até esta noite.

O tremor de 7,5 na escala Richter ocorreu na última segunda-feira, 1º, e deixou diversas áreas instáveis. Réplicas foram sentidas em diversas localidades, enquanto o tsunami provocou ondas que varreram barcos e estradas à beira-mar.

O número de vítimas poderá aumentar, já que as buscas em áreas rurais devem durar por mais alguns dias. Cerca de 32 mil pessoas se refugiaram em centros de alojamento instalados em diferentes aldeias.

As condições climáticas provocaram queda de eletricidade em quase 34 mil casas. Ainda de acordo com as autoridades locais, mais de 115 mil residências em Ishikawa estão sem água.