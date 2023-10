Número de mortos em Israel e Faixa de Gaza chegam a quase 2 mil | A TARDE

O confronto entre Israel e Palestina já deixou um total de quase 2 mil pessoas mortas. Segundo fontes ligadas a ambos os lados, cerca de 1 mil pessoas morreram em território israelense e pouco mais de 800 na região conhecida como Faixa de Gaza.

Desde o fim de semana, mais precisamente na manhã de sábado, 7 de outubro, o confronto entre Israel e o grupo extremista Hamas voltou a acontecer. Terroristas que comandam a Faixa de Gaza teriam invadido o território israelense para sequestrar e matar civis, entre outras pessoas.

Entre as vítimas do conflito, já foram confirmadas dois brasileiros: Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski, ambos estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello, evento idealizado no Brasil pelo pai do DJ Alok e que ganhou versões em países do exterior. A brasileira Karla Stelzer ainda segue desaparecida.

Nesta terça, 10, o Exército israelense mantém fortes bombardeios em Gaza. O governo local fala de prédios e casa destruídos e centenas de mortos. Cerca de 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel, segundo um porta-voz das forças militares israelenses, mas que ainda não consta em balanço oficial.

Durante pronunciamento oficial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como terrorismo as ações promovidas pelo Hamas e saiu em defesa do povo judeu.

"É terror, terrorismo. A tristeza do povo judeu não é nova, isso traz memórias tristes, cicatrizes de antissemitismo e anos de genocídio contra o povo judeu", disse Biden.

Até o momento, nove países já declararam ter confirmaram ter cidadãos entre os mortos, como Brasil e EUA, totalizando até a tarde desta terça-feira 51 pessoas.