Número de mortos no incêndio do Havaí chega a 93 e deve aumentar

O número de mortos no incêndio florestal em Lahaina, na ilha de Maui, no Havaí, chegou a 93 neste domingo, 13. No entanto, as autoridades já reconhecem que o número deve aumentar cada vez mais.

O tamanho do desastre foi muito grande e as equipes de busca ainda não conseguiram vasculhar toda a região. Segundo o The Guardian, os cães farejadores só cobriram 3% da área total de buscas.

Esse já é considerado o incêndio mais mortal dos Estados Unidos em 100 anos. Em 2018, um total de 95 pessoas morreram após uma grande queimada em Paradise, no norte da Califórnia.

O maior desastre do tipo foi em 1918, quando 453 morreram em Minnesota e Wisconsin.