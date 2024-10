Número de mortos pelo furacão Helene sobe para 35 nos EUA

Helene é considerado o 14º furacão mais forte a atingir o país desde o início dos registro - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O furacão Helene já deixou 35 mortos em quatro estados do país, segundo autoridades locais divulgaram nesta sexta-feira, 27. O temporal é de categoria 4 e atingiu a costa da Flórida com força histórica, na noite de quinta, 26.

As mortes ocorreram na Flórida, na Geórgia, no Alabama, na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. Além disso, mais de 3 milhões de imóveis, entre casas e comércios, ficaram sem energia.

Com ventos de até 225 km/h, Helene é considerado o 14º furacão mais forte a atingir o país desde o início dos registros meteorológicos e o sétimo mais poderoso na história da Flórida. O Centro Nacional de Furacões (NHC) classificou a tempestade como “extremamente perigosa”.

Governadores de seis estados — Flórida, Geórgia, Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia — declararam emergência.