Nus e pintados: centenas participam de obra de Spencer Tunick na Espanha

Centenas de participantes nus e com os corpos inteiramente pintados se reuniram na histórica Praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, neste domingo, 26.



A ação fez parte da nova intervenção artística coletiva do aclamado fotógrafo americano Spencer Tunick, intitulada "Grand Spectrum", que voltou a transformar a nudez massiva em uma poderosa ferramenta de expressão visual.



Sob a luz da ilha espanhola, o grupo posou em conjunto criando uma composição viva e vibrante, onde a pele e as cores contrastaram com a arquitetura secular ao redor.

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Famoso mundialmente por suas instalações em espaços públicos, Tunick utilizou a diversidade dos corpos pintados para explorar temas como identidade, coletividade e a relação humana com o espaço urbano.

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Após a realização dos cliques, a atmosfera na praça foi de celebração e alívio entre os voluntários, que comemoraram a conclusão da obra a céu aberto.



O evento movimentou a cidade e adicionou mais um capítulo impressionante ao histórico do artista em conectar arte contemporânea e participação comunitária em grande escala.