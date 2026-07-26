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ARTE URBANA

Nus e pintados: centenas participam de obra de Spencer Tunick na Espanha

Intervenção "Grand Spectrum" reuniu voluntários na praça Santa Ana, em Gran Canaria

Redação
Por Redação
Participantes na intervenção artística coletiva "Grand Spectrum"
Participantes na intervenção artística coletiva "Grand Spectrum" - Foto: DAVID DELFOUR/AFP

Centenas de participantes nus e com os corpos inteiramente pintados se reuniram na histórica Praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, neste domingo, 26.

A ação fez parte da nova intervenção artística coletiva do aclamado fotógrafo americano Spencer Tunick, intitulada "Grand Spectrum", que voltou a transformar a nudez massiva em uma poderosa ferramenta de expressão visual.

Sob a luz da ilha espanhola, o grupo posou em conjunto criando uma composição viva e vibrante, onde a pele e as cores contrastaram com a arquitetura secular ao redor.

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  • Participantes posam juntos após serem fotografados pelo norte-americano Spencer Tunick (não aparece na imagem) para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Um participante nu e com o corpo pintado aparece na imagem após posar para o fotógrafo americano Spencer Tunick (não retratado) para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Participantes nus e com o corpo pintado posam juntos após participarem da sessão de fotos do fotógrafo americano Spencer Tunick (não aparece na imagem) para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • O fotógrafo americano Spencer Tunick (à direita) é cumprimentado por um participante após realizar fotos para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum" na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Participantes se preparam para posar nus e com o corpo pintado enquanto o fotógrafo americano Spencer Tunick (acima, à esquerda) fala antes de fazer as fotos para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Participantes posam nus e com o corpo pintado enquanto o fotógrafo americano Spencer Tunick faz registros de sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum" na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Participantes nus e com o corpo pintado posam juntos após serem fotografados pelo americano Spencer Tunick (não aparece na imagem) para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Participantes posam nus e com o corpo pintado enquanto o fotógrafo americano Spencer Tunick faz registros de sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum" na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.
  • Um participante com o corpo pintado aparece na imagem após posar para o fotógrafo americano Spencer Tunick (não retratado) para sua intervenção artística coletiva "Grand Spectrum", na praça Santa Ana, no bairro de Vegueta, em Las Palmas de Gran Canaria, em 26 de julho de 2026.


Famoso mundialmente por suas instalações em espaços públicos, Tunick utilizou a diversidade dos corpos pintados para explorar temas como identidade, coletividade e a relação humana com o espaço urbano.

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Após a realização dos cliques, a atmosfera na praça foi de celebração e alívio entre os voluntários, que comemoraram a conclusão da obra a céu aberto.

O evento movimentou a cidade e adicionou mais um capítulo impressionante ao histórico do artista em conectar arte contemporânea e participação comunitária em grande escala.

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Tags

arte espanha fotografia

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