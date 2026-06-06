O dia em que o Sol vai desaparecer: tudo sobre o eclipse solar 2026

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No próximo dia 12 de agosto, um dos fenômenos astronômicos mais espetaculares da natureza poderá ser observado: um eclipse solar total. O evento, que transformará o dia em noite por alguns minutos, promete atrair milhares de observadores e cientistas para a Europa e o Ártico.

O que esperar do eclipse solar de 2026?

O eclipse solar total ocorre quando a Lua se alinha perfeitamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre o nosso planeta. Ao contrário de um eclipse parcial, a totalidade — o momento em que o disco solar é completamente coberto — oferece uma visão rara da coroa solar, a atmosfera externa do Sol.

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Este é considerado um evento histórico. Na Espanha, por exemplo, o país não presencia um eclipse solar total em sua porção continental desde 1905.

Onde o Sol vai "desaparecer"

O caminho da totalidade, onde o escurecimento será completo, será restrito a áreas específicas. Os locais privilegiados incluem:

Groenlândia e Islândia : os primeiros locais a serem alcançados pela sombra da Lua.

: os primeiros locais a serem alcançados pela sombra da Lua. Espanha : a sombra cruzará o norte do país, proporcionando uma visão memorável.

: a sombra cruzará o norte do país, proporcionando uma visão memorável. Portugal : o extremo nordeste do território português também será contemplado pela totalidade.

Para quem estiver fora dessas regiões, como em partes da América do Norte, África e outros pontos da Europa, será possível visualizar um eclipse solar parcial, onde o Sol parecerá "mordido" pela Lua.

Dicas essenciais para observar com segurança

A observação de um eclipse exige cuidados rigorosos para evitar danos permanentes à visão. Siga estas diretrizes recomendadas por especialistas:

Nunca olhe diretamente para o Sol sem óculos específicos para eclipse solar (com certificação ISO 12312-2). Óculos de sol comuns, chapas de raio-X ou filtros improvisados não oferecem proteção suficiente.

Se for utilizar telescópios, binóculos ou câmeras, é obrigatório o uso de filtros solares de alta densidade instalados na frente da lente. Olhar através de dispositivos sem filtro pode causar queimaduras na retina em frações de segundo.

Apenas durante o breve período em que o Sol estiver 100% coberto pela Lua é que se torna seguro retirar a proteção ocular. Assim que o Sol começar a reaparecer, a proteção deve ser recolocada imediatamente.

Oportunidade para a Ciência

Além do espetáculo visual, o eclipse de 2026 é uma janela valiosa para a pesquisa científica. Agências espaciais, como a ESA, planejam realizar experimentos para estudar a coroa solar e os impactos do resfriamento súbito na atmosfera terrestre.

Projetos de "ciência cidadã" também convidam entusiastas a coletarem dados sobre temperatura e comportamento da fauna durante o fenômeno, transformando curiosos em parceiros ativos da astronomia.

Caso você não esteja na rota da totalidade, diversas instituições, incluindo a Agência Espacial Europeia, planejam transmissões ao vivo. Fique atento às atualizações astronômicas para garantir que você não perca esse evento único.