“O favorito do outro lado”, diz Biden sobre vitória de Trump em Iowa | A TARDE

Após a vitória de Donald Trump relâmpago nas primárias de Iowa para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden (Democrata) declarou que o seu opositor é o favorito entre os republicanos para disputar a Casa Branca em 2024.

"Parece que Donald Trump acabou de ganhar em Iowa. Ele é o favorito do outro lado neste momento", escreveu Biden no X, antigo Twitter.

Biden em seguida compartilhou: "Mas o problema é o seguinte: esta eleição sempre seria você e eu contra os republicanos extremistas do Maga [Make America Great Again, slogan do ex-presidente]”, disse, acrescentando um link para pedido de mais recursos para a sua campanha.

Iowa, local onde o ex-mandatário saiu na frente, tem grande peso na campanha, pois se Trump não conseguisse a vitória que esperava, sua imagem de favorito poderia ser prejudicada pelo resto da corrida.

O magnata de 77 anos, que enfrenta quatro acusações criminais, ficou muito à frente de seus principais rivais, Ron DeSantis e Nikki Haley, segundo resultados quase definitivos.

Assim, Trump dá mais um passo rumo a um provável duelo com o presidente em busca da reeleição, o democrata Joe Biden.

