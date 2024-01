Obama dá dicas para Biden vencer eventual confronto com Trump | A TARDE

Presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2016, Barack Obama disse, em conversa com o atual chefe do Executivo, Joe Biden, algumas sugestões para que a reeleição seja conquistada. Os dois são do partido Democrata.

Obama se preocupa com uma eventual candidatura do também ex-presidente Donald Trump, do partido Republicano, que foi seu sucessor e tem voltado a ganhar popularidade. A Suprema Corte do país julgará se Trump, que presidiu os EUA entre 2017 e 2020, ficará inelegível ou não.

Um reforço na estrutura de campanha e mais agilidade e autonomia ao comando da candidatura de Biden foram as sugestões de Obama, segundo informações do jornal Washington Post.