Omegle, site de bate-papo entre desconhecidos, encerra atividades | A TARDE

No ar por 14 anos, desde 2009, o Omegle, site popular de bate-papo anônimo por vídeo chegou ao fim. O fundador Leif K-Brooks anunciou o encerramento das atividades através de um comunicado publicado na página da plataforma.

A plataforma conectava de forma aleatória o usuário a estranhos de diferentes partes do mundo para uma videoconferência. A plataforma já está indisponível para conversas por vídeo na manhã desta quinta-feira, 9.

Leif disse que fundou o Omegle aos 18 anos de idade para representar as coisas que ele amava na internet, “enquanto introduzia uma forma de espontaneidade social” que ele sentia quando estava em algum lugar, de acordo com a CNN.

O fundador do Omegle ainda diz que a plataforma “deveria ser uma forma de caminhar pela rua nessa vila, gerando conversas com as pessoas pelo caminho”.

Em seus anos de funcionamento, o Omegle esteve sob a mira de autoridades por ser considerado um espaço que poderia facilitar o abuso sexual. Segundo a BBC, a plataforma foi citada em mais de 50 processos contra pedófilos nos últimos anos.