Onda de calor deixa 40 mortos por afogamento em cinco dias na França

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A onda de calor que atinge a Europa provocou ao menos 40 mortes por afogamento na França nos últimos cinco dias. Segundo autoridades francesas, a maioria das vítimas era formada por jovens que tentavam se refrescar diante das temperaturas extremas registradas no país.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 23, pelo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. De acordo com ele, o calor intenso também levou ao fechamento de escolas, cancelamento de eventos e interrupções nos serviços ferroviários em diversas regiões.

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França enfrenta alerta máximo por calor extremo

O serviço meteorológico Météo France colocou 54 departamentos sob alerta vermelho, o nível máximo de risco, abrangendo aproximadamente metade do território francês.

As medidas fazem parte do protocolo criado após a histórica onda de calor de 2003, quando cerca de 15 mil pessoas morreram em decorrência das altas temperaturas no país.

Segundo a previsão, os termômetros devem continuar acima dos 40°C pelo menos até o fim da semana, com melhora esperada a partir de sexta-feira, 26.

Duas crianças morreram dentro de carro

Em meio à onda de calor, duas crianças, de 2 e 4 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na cidade de Carpentras, no sul da França.

Os bombeiros localizaram as vítimas em parada cardiorrespiratória no veículo, que estava estacionado em uma área residencial. A mãe das crianças foi detida e o caso é investigado pelas autoridades.

Fenômeno climático favoreceu calor intenso

Especialistas apontam que o episódio foi provocado por um fenômeno conhecido como Bloco Ômega, padrão atmosférico que mantém uma massa de ar quente estacionada sobre determinada região por vários dias.

Além da França, países como Itália, Espanha e Reino Unido também enfrentam temperaturas excepcionalmente elevadas.

De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, a Europa é o continente que aquece mais rapidamente no planeta, com temperaturas aumentando em ritmo duas vezes superior à média global desde a década de 1980.