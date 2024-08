Opositor de Maduro diz que confia em militares para garantir eleições

Opositor de Nicolás Maduro votou em Caracas - Foto: Raul Arboleada | AFP

O opositor de Nicolás Maduro na Venezuela , Edmundo González, depositou o seu voto nas urnas do país neste domingo, 28, em Caracas. Após a votação, o candidato à presidência do país chegou a pedir a reconciliação entre os venezuelanos.

Em discurso, González afirmou que confia na atuação dos militares para impedir qualquer tipo de golpe e garantir que o resultado da vontade do povo nas urnas seja assegurado.

Votação

Ele chegou ao centro de votação acompanhado de sua mulher e filha, sob posse de um fusca amarelo, refizendo a memória do fusca vermelho de Hugo Chávez, ex-presidente do país, que morreu em 2013.

Minutos antes de sua chegada, um de seus apoiadores foi retirado por um membro da Guarda Bolivariana do centro de votação após filmar ou fotografar com seu celular a urna eletrônica. Ainda assim, ele poderia depositar na urna física o comprovante de que uma máquina imprime após a confirmação do voto, processo que finaliza a votação do eleitorado na Venezuela.