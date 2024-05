Outdoor cai na Índia, deixa nove mortos e ao menos 70 feridos | A TARDE

Ao menos nove pessoas morreram após um outdoor cair durante as fortes tempestades que atingiram Mumbai, na Índia, nesta segunda-feira, 13. Autoridades municipais da capital financeira da Índia, informaram ainda que 70 pessoas ficaram feridas pela estrutura que é considerada ilegal.

"78 pessoas foram retiradas até agora do tapume, das quais oito foram declaradas mortas, enquanto outras 70 ficaram feridas. Eles foram levados às pressas para vários hospitais", disse um oficial da polícia, acrescentando que a operação de busca e resgate está em andamento no local. As informações são do jornal local The Hindu.

O outdoor, de 30 metros de altura, caiu sobre uma bomba de gasolina na área de Ghatkopar, enquanto uma torre de metal em construção desabou em uma estrada em meio a rajadas de vento. em Wadala, disseram as autoridades

Em Bandra, um galho de árvore caiu sobre uma loja, prendendo duas pessoas. “Destes, um homem de 38 anos morreu enquanto outra pessoa ficou gravemente ferida”, disse uma autoridade cívica.

A chuva fora de época, acompanhada por uma enorme tempestade de poeira, escureceu o céu às 15h, e levou à suspensão das operações de voo no aeroporto de Mumbai por uma hora devido à baixa visibilidade. Além disso, os serviços dos trens locais foram atrasados ​​e houve engarrafamentos em diversas áreas.

Cerca de 15 voos foram desviados para diferentes aeroportos e a operação das pistas foi retomada às 17h03, informou a operadora do aeroporto.

