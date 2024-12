Pais deixam filho morrer de fome e enterram corpo no quintal de casa

Menino ainda foi embalsamado e enterrado no quintal da casa do casal - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE - Foto ilustrativa

Um casal foi condenado por negligência após deixar o próprio filho morrer de fome. Os condenados tinham regime alimentar vegano, além de um estilo de vida que era baseado por fatores como a negativa para qualquer tipo de assistência médica. O cenário foi trágico para o pequeno Abiyah, de 3 anos, que desenvolveu quadro de raquitismo, anemia e deformidades ósseas.

A falta de alimentação adequada para a sua condição de saúde resultou na morte do garoto. Segundo a investigação do caso, os pais ainda usavam métodos naturais, a exemplo de gengibre cru e alho, nos cuidados de saúde. No entanto, nenhum tipo de cuidado médico foi realziado.

O menino ainda foi embalsamado e enterrado no quintal da casa do casal. Abiyah nunca foi registrado de forma oficial pelos pais, concluiu os investigadores. O caso foi registrado em Birmingham, cidade da Inglaterra. Os restos mortais da criança só foram descobertos pela polícia após dois anos.

Tai Yasharahyalah e Naiyahmi, pais deixaram o garoto em situação de vulnerabilidade, foram foram detidos e aguardam a sentença. As informações são do jornal local The Sun.