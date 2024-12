Países emergentes abandonam negociação na COP 29

Países emergentes protestam contra proposta de investimento dos países ricos no combate à emergência climática, considerada insatisfatória - Foto: Kiara Worth | UN Climate Change Flickr

A proposta dos países ricos de US$ 250 bilhões para combater o aquecimento global não agradou as delegações de pequenos países insulares (ilhas) e de países em desenvolvimento, que abandonaram a reunião de negociação com a presidência da COP29, a conferência do clima da ONU, em Baku, neste sábado, 23.

Os representantes dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas protestaram contra o projeto de acordo em pauta, alegando que a proposta não contempla a inflação nem as necessidades reais dessas nações.

Pequenas ilhas e países costeiros, como Samoa, Bahamas e Cabo Verde, têm baixa produção industrial e contribuem pouco para as emissões de gases de efeito estufa. Ainda assim, estão entre os mais impactados pelas mudanças climáticas.

O rascunho do acordo sugeria um financiamento de US$ 250 bilhões anuais dos países ricos. A cifra, entretanto, é considerada abaixo do esperado, pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano. A versão final do documento está sendo negociada por representantes dos quase 200 países presentes na conferência.