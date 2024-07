Papa alerta sobre tentações 'populistas' em visita à Trieste

O Papa Francisco preside a missa sagrada durante uma visita pastoral pelo 50ª Semana Social dos Católicos Italianos - Foto: Andreas SOLARO / AFP

O papa Francisco alertou neste domingo, 7, às "tentações ideológicas e populistas" e ao estado da democracia no mundo durante uma visita à cidade italiana de Trieste, no nordeste do país.

"A democracia não goza de boa saúde no mundo", lamentou o pontífice argentino durante um discurso para quase 1.000 pessoas no Centro de Congressos para o encerramento da 50ª Semana Social organizada pela Igreja italiana.

Sem mencionar nenhum país, Francisco alertou contra as "tentações ideológicas e populistas", no momento em que a França realiza o segundo turno das eleições legislativas, no qual a extrema direita pode se tornar pela primeira vez o partido maioritário e até mesmo chegar ao governo.

"As ideologias são sedutoras. Alguns as comparam ao flautista de Hamelin. Elas são sedutoras, mas levam você a negar a si mesmo", disse ele, em referência ao conto popular.