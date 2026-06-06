MUNDO
Papa Leão XIV define torcida entre Real Madrid e Barcelona; veja vídeo
Pontífice viajou à Espanha para tratar dos abusos sexuais cometidos dentro da Igreja Católica
O Papa Leão XIV chegou à Espanha neste sábado, 6, para uma viagem que durará até o fim da próxima semana. Ainda no avião, o líder da Igreja Católica foi questionado pela jornalista americana Elise Ann Allen, setorista do Vaticano, atualmente no canal católico Crux, sobre sua preferência entre os dois maiores times do país: Real Madrid e Barcelona.
Ele deu duas respostas: a primeira sob a condição de Papa e a segunda sob a perspectiva pessoal.
O Papa é por todos os times. Prevost é pelo Real Madrid.Papa Leão XIV - Líder da Igreja Católica
Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5— Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026
Ele pousou em Madri pouco antes das 7h (horário de Brasília), onde foi recebido pelo Rei Felipe VI e pela Rainha Letizia, além do primeiro-ministro Pedro Sánchez.
O roteiro papal começa por Madri. Na terça-feira, vai a Barcelona, na Catalunha, e na quinta-feira seu destino são as Ilhas Canárias. A viagem chega ao fim na sexta-feira.
“Ferida ainda aberta”
O tema principal da viagem será o abuso sexual cometido dentro da Igreja, questão que o Papa Leão descreveu como uma "ferida ainda aberta", posicionamento que foi saudado pelo rei Felipe VI.
O procurador de Justiça espanhol estimou, em um relatório de 2023, que, desde 1940, mais de 200 mil menores podem ter sofrido abusos nas mãos do clero católico.
O governo Sánchez e a Igreja espanhola assinaram um acordo no final de março para indenizar as vítimas de crimes sexuais, após anos de relutância e falta de transparência por parte da hierarquia da Igreja.