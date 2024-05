Papa reconhece milagre atribuído a beato adolescente Carlo Acutis | A TARDE

O Papa Francisco autorizou o reconhecimento do milagre atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis, adolescente que usou os seus conhecimentos de informática para difundir a fé católica.

A autorização acontece após audiência entre o pontíice e o prefeiro do Dicastério das Causas dos Santos, Card. Marcello Semeraro, nesta quinta-feira, 23, para a autorização de uma série de alguns decretos.

Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália. Desde cedo, o adolescente demonstrou uma grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos.

Em setembro de 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante, faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020.

Ao recordar este evento, um dia depois, no Angelus dominical, o Papa Francisco afirmou que Carlo Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual!".

O beato foi um dos patronos da JMJ de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Também foram autorizados os decretos referentes ao milagre atribuído à intercessão do Beato José Allamano, sacerdote fundador do Instituto das Missões da Consolata; ao milagre atribuído à intercessão do Venerável Servo de Deus Giovanni Merlini, sacerdote e moderador geral da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue; ao martírio do Servo de Deus Estanislau Kostka Streich, sacerdote diocesano; ao martírio da Serva de Deus Maria Maddalena Bódi, fiel leiga; as virtudes heróicas do Servo de Deus Guglielmo Gattiani (nome de batismo Oscar), sacerdote professo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e entre outros.

Publicações relacionadas