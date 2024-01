Papa volta a ter dificuldades para discursar devido a bronquite | A TARDE

O papa Francisco teve dificuldades em discursar e afirmou nesta sexta-feira, 12, que está novamente com bronquite. O pontífice, 87, conversava com um grupo de especialistas em um evento no Vaticano

"Eu gostaria de ler todo o discurso, mas tenho um problema, um pouco de bronquite", afirmou o líder da Igreja Católica.

Em novembro de 2023, o papa sofreu uma infecção pulmonar aguda, o que o levou a cancelar uma viagem para a COP28, em Dubai. Ele ficou internado por causa da doença.

O pontífice já havia feito outros discursos nesta sexta com jovens profissionais e representantes de um comitê que promove as relações entre as igrejas Católica, Ortodoxa e Oriental. Em compromisso posterior, o pontífice não leu seu discurso para os membros de um órgão científico católico. Eles receberam o discurso por escrito, segundo o Vaticano.