Para chefe da ONU, acordo na COP29 é 'base' para seguir construindo

Ministro da Ecologia do Azerbaijão e ex-executivo do setor petrolífero, Mukhtar Babayev presidiu a COP 29 - Foto: STRINGER | AFP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua preocupação a propósito do acordo de financiamento para o clima, alcançado neste domingo (noite de sábado, 23, em Brasília) na COP29 do Azerbaijão, e instou os países a considerá-lo uma "base" sobre a qual construir.

"Esperava um resultado mais ambicioso - tanto no financiamento quanto na mitigação - para fazer frente ao grande desafio que enfrentamos", declarou Guterres em nota, ao mesmo tempo em que chamou "os governos para que vejam este acordo como uma base... E construam sobre ela".

O acordo alcançado na COP29, que estabelece US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) anuais de financiamento climático para os países menos desenvolvidos "não é ambicioso", criticou o representante do bloco dos 45 países com menor renda.

"Este objetivo não é o que esperávamos conseguir. Depois de anos de discussões, não é ambicioso para nós", disse Evans Njewa, diplomata do Malauí e chefe do bloco de Países Menos Desenvolvidos.